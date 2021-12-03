Антивозрастной крем и улыбка: Шакира и София Вергара о секретах красоты колумбийских девушек

Колумбийские женщины считаются одними из самых красивых на всем земном шаре. И с этим сложно поспорить, когда посмотришь не певицу Шакиру или на актрису Софию Вергару. Эти красотки с колумбийскими корнями с каждым годом не то, что не стареют, а выглядят еще моложе. А все потому, что они знают уникальные секреты красоты. И вот какие.

Получают наслаждение от ухода за собой

Однажды российская певица Сати Казанова сказала, что самое худшее, что можно сделать, — это наносить крем на лицо, при этом с кем-то ругаясь. Представьте, какая у вас плохая энергетика в данный момент. Нельзя ее переносить на себя же.

С Сати точно согласятся все колумбийки. Уход за собой предполагает нужный настрой. Пребывать в плохом расположении духа, думать о несовершенстве своего тела, с раздражением растирая крем — это никуда не годиться. Так вы точно не сохраните молодость и красоту.

София Вергара признается, что уход за собой для нее – это целый ритуал сродни медитации, полному релаксу. Знаменитость обожает принимать ванну с пеной. И делает она это тогда, когда есть время, когда никуда не надо спешить. Обычно София наносит скраб, чтобы удалить отмершие чешуйки, а после завершения водных процедур наносит на тело лосьон.

Осуществляют регулярный уход

София Вергара утверждает, что залог молодости и красоты — это своевременная профилактика старения кожи, ее обвисания. Поэтому необходимо ежедневно пользоваться соответствующими средствами, чтобы не допускать подобных последствий. Актриса не скрывает, что в ее сумочке всегда можно найти антивозрастной крем с лифтинг-эффектом.

Утро начинается у колумбиек с нанесения очищающего средства, затем увлажняющего. Аналогичным образом совершается и вечер. А еще после каждого принятия душа или ванны на всю поверхность тела наносится лосьон, поскольку увлажнять нужно не только лицо.

Защищают кожу от солнца

В Колумбии лето практически круглый год. А еще там ярко светит солнце. С одной стороны это хорошо, а с другой — ультрафиолет очень сушит и обезвоживает кожу, что приводит к преждевременному старению.

Колумбийки прекрасно это знают, поэтому не выходят на улицу, предварительно не нанеся солнцезащитный крем. А еще все оголенные участки тела они покрывают лосьоном, чтобы избежать обезвоживания.

Что касается солнцезащитного крема для лица, то здесь колумбийки зачастую поступают следующим образом. Они пользуются средством, который содержит коллаген для того, чтобы кожа была эластичной упругой, а также в составе которого есть защита от ультрафиолета. Это же средство служит и прекрасной основой для нанесения макияжа. Таким образом, не нужно тратиться на то, чтобы покупать тональный, увлажняющий и солнцезащитный крем по отдельности.

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Выбирают помаду под оттенок губ

Шакира отдает предпочтение естественному макияжу. Она не любит переизбытка в косметике. Когда дело касается выбора помады, певица отдает предпочтение той, которая соответствует цвету губ. Зачастую это нюдовые оттенки.

Если пользуетесь матовой помадой, то помните о том, что она сильно сушит губы. Поэтому обязательно увлажняйте их с помощью блеска. Попробуйте помады с перламутровым или глянцевым покрытием, чтобы губы выглядели более «сочно».

Если хотите сделать так, чтобы визуально ваши губы выглядели объемнее, тогда используйте следующий трюк. Возьмите две помады: одну на оттенок светлее, а одну на оттенок темнее. Ту, что светлее, нанесите на губы ближе к уголкам, а ту, что темнее – ближе к центру губ, в середине. Можете очертить контур с помощью карандаша: он должен быть на оттенок темнее помады.

Заботятся о своих зубах

Можно подобрать очень красивую помаду, но желтоватый оттенок зубов точно испортит улыбку. Колумбийки знают об этом, поэтому заботятся о гигиене полости рта. В первую очередь стараются употреблять меньше напитков, в которых есть красители. Они включают в рацион питания продукты, которые содержат кальций.

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Чтобы улыбка была обворожительной, необходимо регулярно посещать стоматолога. А еще не скупиться и покупать хорошие зубные щетки. Лучше всего подходят электрические, поскольку они эффективно снимают налет. Не следует игнорировать зубную нить, это тоже полезный и нужный инструмент в уходе за зубами.

Пользуются народными рецептами

Колумбийки используют не только магазинные средства по уходу за собой, также они не пренебрегают народными рецептами. Так, они нередко делают маску для тела из натуральных ингредиентов: молока, меда, овсяных хлопьев, молотой муки, лимонного сока, розовой воды. Такая маска делает кожу мягкой, приятной и гладкой на ощупь.

Преимущество народных средств как раз и заключается в натуральных ингредиентах, которые не вредят коже, не вызывают аллергических реакций. Только нужно помнить о том, что некоторые компоненты имеют свои специфические свойства. Например, лимон очень сушит кожу. После того как вы смоете такую маску, непременно нанесите увлажняющий крем.