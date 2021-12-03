 

Байден рассказал о заболевании, которым его заразил внук

03.12.2021, 20:18, Новости дня
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Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.

«Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день… У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда… Короче, это просто простуда», – приводит РИА «Новости» ответ Байдена журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.

В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслировали местные телеканалы, слышно,как Байден очевидно хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

Напомним, в США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Всего в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тыс. скончались.

Ранее в США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона».



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