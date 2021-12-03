 

В Греции сократили срок ревакцинации до трех месяцев

03.12.2021, 20:18, Новости дня
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Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с шести месяцев до трех срок между второй и третьей прививками от коронавируса, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Решение приняли из-за появления нового штамма «омикрон» и выявленных случаев в Греции. Переболевшие коронавирусом будут получать бустерную вакцину через три месяца после выздоровления, передает РИА «Новости».

По словам Фемистоклеуса, опасность заражения «омикроном» с наступлением зимы делает необходимым повышение защиты от COVID-19 с помощью бустерной прививки. Записаться на третью прививку можно с вечера пятницы.

«У нас достаточно возможностей для приема на прививки, их можно делать и в воскресенье», – сказал Фемистоклеус, добавив, что в декабре можно будет сделать 3 млн прививок, записаны сейчас 1,5 млн человек и есть возможность записать еще 1,5 млн.

Фемистоклеус отметил и замечание, касающееся того, что Европейское агентство лекарственных средств считает, что третья прививка может быть сделана минимум через полгода после вакцинации.

Генсек ответил, что Комитет вакцинации принимал решение на основании имеющихся данных. Он привел в пример Великобританию, где делать бустерную прививку можно через три месяца.

В Греции проживает 11 млн человек, вакцинацию прошли 6,6 млн, что составляет 63% населения. 



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