 

Провалившиеся под лед дети погибли под Рязанью

03.12.2021, 20:18, Новости дня
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В деревне Дедюхино Рязанской области организовали доследственную проверку после гибели двух братьев четырех и семи лет, которые провалились под лед деревенского пруда, информирует пресс-служба СУСК РФ по региону.

«По предварительным данным, 3 декабря 2021 года двое братьев семи и четырех лет, оставленные родителями без присмотра, вышли на открытый лед искусственного водоема, расположенного в населенном пункте, провалились в воду и утонули», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия и выясняют причины почему маленькие дети остались без присмотра.

В ноябре житель Уфы бросился в ледяное озеро в центре города, чтобы вытащить из воды тонущую семилетнюю девочку.



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