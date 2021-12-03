Провалившиеся под лед дети погибли под Рязанью

В деревне Дедюхино Рязанской области организовали доследственную проверку после гибели двух братьев четырех и семи лет, которые провалились под лед деревенского пруда, информирует пресс-служба СУСК РФ по региону.

«По предварительным данным, 3 декабря 2021 года двое братьев семи и четырех лет, оставленные родителями без присмотра, вышли на открытый лед искусственного водоема, расположенного в населенном пункте, провалились в воду и утонули», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия и выясняют причины почему маленькие дети остались без присмотра.

В ноябре житель Уфы бросился в ледяное озеро в центре города, чтобы вытащить из воды тонущую семилетнюю девочку.