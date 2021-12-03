 

Мнение: Бразильская социология

03.12.2021, 20:14, Разное
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Интересные результаты социологических опросов в Бразилии.
Согласно им Лула да Сильва уверенно в 1 тур побеждает Болсонару на грядущих президентских выборах в стране диких обезъян.
На фоне массовом разочаровании в Болсонару, уже достаточно старый Лула может обеспечить дальнейший рост "розового прилива" в Латинской Америке, который объективно подрывает американскую концепцию доктрины Монро 2.0.
С другой стороны, тесные связи Болсонару с Трампом (Стив Бэннон трудился на избирательной кампании Болсонару) создают достаточно причудливую ситуацию, когда США вынуждены скорее выбирать меньшее из двух зол – с одной стороны фигура связанная с Трампом (что нервирует дем.партию), с другой стороны умеренный социалст, который больше устроит Китай и отчасти Россию. Есть над чем поломать голову. Есть конечно вариант с Моро, который работал на Болсонару, но он пока очень сильно отстает, хотя время надуть его как альтернативу "левым", еще есть.
Выборы президента и парламента Бразилии пройдут в октябре 2022-го года.

Источник: Colonel Cassad



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