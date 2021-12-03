 

Из-за срыва поставок медалей из Китая церемонию “Казак года” перенесут на февраль 2022 года

03.12.2021, 20:11, Разное
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Торжественную церемонию награждения премией “Казак года”, ежегодно проходящую в Краснодарском академическом театре драмы им.Горького, перенесут на февраль 2022 года. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, лично вручающий казакам почётные медали. 

Губернатор Краснодарского края уточнил, что перенос главного культурного события года на Кубани произошёл из-за ограничений в работе китайского порта Нинбо-Чжоушань. Гавань была временно закрыта из-за обнаруженного коронавируса у одного из рабочих и поэтому не принимала грузы.

“Мы, конечно, могли бы наградить почётными грамотами и званиями, но без медалей праздник будет неполным. В предыдущие годы у нас не возникало проблем с поставками драгоценного метала. В этом году наш партнёр – завод в Ляоцзяне, вовремя выпустил все медали, но форс-мажор произошёл в порту. Корабль предварительно выйдет из Нинбо-Чжоушань в январе и прибудет в Новороссийск в начале февраля, а в День защитника Отечества мы наградим наших героев китайскими медалями”, – сообщил Кондратьев.

Вместе с награждением 250 лауреатов главной казачьей премии ожидает трёхчасовой концерт народных коллективов. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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