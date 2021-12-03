Мнение: Цена рождественского ужина в США, постоянная инфляция и закупка золота центробанками

1. Наглядный график роста цен на традиционный рождественский ужин в США. Что по старому методу подсчёта, что по новому (с уточнённой продуктовой корзиной), виден заметный скачок инфляции в этом году. Проблема в стоимости мяса — мясо дорожает. Коллега genby пишет:

https://genby.livejournal.com/956839.html

В этом году в США ужин подорожал на 14%, при официальной инфляции в 6%

Особенно подорожала индейка — на 24%, хлеб на 15%. Но если исключить индейку, все остальные продукты подорожали всего на 6,6%, что практически полностью соответствует инфляции.

Даже официальные 6% инфляции для США — это непривычно. В последние 30 лет американская экономика видела более низкие цифры:

https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation-charts-yearly

2. В Евросоюзе и США согласились с тем, что инфляция — это действительно надолго:

https://lenta.ru/news/2021/12/02/nofuture/

Опрошенные CNBC аналитики призвали Европейский центробанк (ЕЦБ) смириться с высокими ценами и перестать применять к инфляции определение «временная».

Слова экономистов стали реакцией на недавнее выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, заявившего, что регулятору пора перестать называть повышенную инфляцию временным явлением.

По мнению главного экономиста британского подразделения японского инвестбанка Nomura Джорджа Бакли, то же самое стоит сделать главе ЕЦБ Кристин Лагард. «Переходный период [высоких цен, о котором любят говорить чиновники, включая Лагард] предполагает, что нам не о чем беспокоиться. Но в действительности мы не знаем, стоит ли нам об этом беспокоиться», — отметил Бакли.

По его словам, в настоящее время неясно, какое влияние на европейскую экономику окажет нынешний уровень цен в еврозоне. Также он призвал руководство ЕЦБ к активным действиям для нейтрализации высоких цен, в том числе к более резкому повышению ключевой ставки.

Наверное, излишне пояснять, что резкое повышение ключевой ставки крайне маловероятно. ПОПС, политика отрицательных процентных ставок, это дорога в один конец. Закончится она или гиперинфляцией (если ставку не тронут), или крахом экономики (если ставку поднимут), а потом всё равно гиперинфляцией. Понятно, что при таких раскладах еврочиновникам будет безопаснее ставку не трогать.

3. Центробанки богатейших по уровню ВВП на человека стран мира вынужденно задумались о том, как бороться с последствиями инфляции на Западе:

https://t.me/crimsondigest/1377

Центральные банки, пока несмело, возвращаются к скупке золота. Некоторые – после 20-летнего перерыва. Вот что инфляция животворящая делает.

Bloomberg: “Центральный банк Ирландии увеличивает свои золотые резервы, поскольку инфляция в зоне евро намного превышает целевой показатель Европейского центрального банка. Покупка дублинским центральным банком 2 тонн золота в последние месяцы положила конец более чем десятилетнему периоду отсутствия изменений в размерах запасов драгоценного металла.”

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-01/irish-central-bank-makes-first-reserve-gold-purchases-since-2009

Straits Times: “Ранее в этом году Сингапур увеличил свои золотые запасы примерно на 20 процентов, и сделал это в значительной степени незаметно, в результате чего запасы увеличились впервые за десятилетия.

Согласно данным отчетов Валютного управления Сингапура (MAS) по международным резервам и ликвидности в иностранной валюте, закупки на общую сумму около 26,3 тонн были осуществлены в мае и июне. Этот шаг стал более заметным, когда он был отмечен в ежемесячном отчете Международного валютного фонда, который показывает, что это было первое увеличение золотого запаса с 2000 года.”

https://www.straitstimes.com/business/banking/singapore-adds-to-its-gold-pile-for-the-first-time-in-decades