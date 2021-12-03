Dagens Nyheter – «омикрон» напомнил миру о вакцинном неравенстве

Ситуация с новым штаммом «омикрон» обнажила очередную пропасть — между богатым Севером и бедным Югом. Как пишет Dagens Nyheter, пандемия коронавируса уже не в первый раз показала, что богатые страны действуют лишь в своих интересах и такое недальновидное поведение вряд ли изменится в обозримом будущем.



Reuters

В том, что новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружился именно в ЮАР, нет ничего удивительного, и именно от этого и предостерегали учёные. Как пишет Dagens Nyheter, такой континент, как Африка — где полностью привито менее 7% населения, — очень рискует стать своего рода теплицей, где вирус сможет мутировать в новые, более заразные варианты.

Как продолжает издание, вирус невозможно «запереть» в отдельном регионе и последние дни вряд ли позволили кому-то сомневаться по этому поводу. И тем не менее почти 70 стран в Европе, Азии и Северной Америке отменили авиарейсы из Южной Африки. Таким образом, считает автор статьи, пандемия обнажила очередную пропасть — между богатым Севером и бедным Югом.

Политические лидеры считают своей первоочередной задачей защитить собственное население. Если отмена авиаперелётов обеспечит больше времени на подготовку к возможной новой волне инфекции, большинство предпочитают воспользоваться этим шансом. В краткосрочной перспективе это может оказаться и правильным, однако в то же время создаётся прецедент, который может иметь разрушительные последствия в перспективе долгосрочной.

«У «старательных и способных» стран вроде ЮАР больше нет особой мотивации помогать миру понять предательский коронавирус. Как только ты бьёшь тревогу, сообщая о новом штамме, тебя тут же наказывают изоляцией. Вот какой вывод сделали многие страны из нынешней ситуации. Дебаты по этому поводу наверняка продолжатся. Но богатые страны действуют недальновидно не в первый раз, опираясь лишь на собственные интересы», — пишет автор материала.

Грешить этим они начали ещё год назад, когда началось распределение вакцин. Самые благополучные страны тогда сразу заполучили себе почти все вакцины, а остальному миру пришлось подождать. О небольших пожертвованиях бедным странам много писали, но это были лишь крохи со стола богатых, причём порой часть пожертвованных доз была ещё и просроченной. Многие очень надеялись на Covax — международный проект сотрудничества по вакцинам, призванный уравнять доступ к ним. Однако богатые страны так и не выполнили свои обещания: США на сегодняшний день выслали всего 22% обещанных доз в бедные страны, ЕС — лишь 15%.

Как заключает издание, существуют надежды, что острый кризис из-за «омикрона» поможет мировым лидерам объединиться и разработать стратегию на будущее, однако это маловероятно. Богатые страны Запада, скорее всего, не захотят брать на себя обязательство делиться вакцинами, которые они производят, а страны вроде Китая и России, скорее всего, не пойдут на большую открытость вокруг вспышек инфекции. Поэтому миру, вероятно, придётся жить с таким «национальным эгоизмом» и дальше.