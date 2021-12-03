Девочка из ОРДЛО победила в конкурсе в Сербии. Украинские дипломаты заявили, что его использовали для пропаганды “ЛНР”

Украинские дипломаты выразили протест после публикации. Об этом 3 декабря в Facebook сообщило посольство Украины в Сербии.

“К сожалению, хорошая идея конкурса детских рисунков была использована с целью провокации и пропаганды террористической организации, так называемой “Луганской народной республики”. Посольство Украины решительно протестует против того, чтобы несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, упоминались как представители террористической организации. Упоминание террористической “ЛНР” как “государства” – это призыв к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины”, – сказано в заявлении.

Украинская сторона напомнила, что любое сотрудничество государственных органов, неправительственных структур или отдельных граждан Сербии с террористическими организациями “ДНР” и “ЛНР” является прямым нарушением украинского законодательства.

Дипмиссия призвала прекратить пропаганду террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”, которые были созданы оккупационными администрациями Российской Федерации.

https://www.facebook.com/ambasadaukrajine/posts/3168111210089488

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

10 августа 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится системная политика милитаризации детей.

Денисова обратилась к главе Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на не подконтрольной украинской власти территории, и предотвращению вовлечения детей в вооруженный конфликт.

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