 

“Это невероятно”. Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и “Мисс Вселенная 1953”

03.12.2021, 19:50, Новости дня
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“В Мексике с Лучано Паваротти и моей подругой Кристиан Мартель. Бог знает, сколько лет назад это было”, – подписала она фото.

Подписчики поставили под публикацией 55-летней Хайек около 125 тыс. лайков и написали больше 600 комментариев.

“Какой невероятный кадр с Лучано”, – прокомментировал 80empire.

“Это потрясающе, Сальма! Люблю тебя!” – написали с фан-страницы актрисы.

“Мои любимые кумиры выглядят красиво и поразительно”, – оставила свой комментарий пользователь briannasoto046.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “От заката до рассвета”, “Бандитки”, “Трафик”. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию “Оскар” за лучшую женскую роль в картине “Фрида”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.

Лучано Паваротти умер 6 сентября 2007 года, а Кристиан Мартель 18 января 2022 года исполнится 90 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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