Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов

На фото Залиско запечатлен спиной к объективу на диване в окружении медиков, а на видео показано, как скорая мчит по дороге. Кто именно, кроме медиков, находится в автомобиле, не видно.

Причины госпитализации Залиско Лесик не назвал, но за несколько часов до этого тот выложил в сеть два видео, в которых прокомментировал внезапную смерть директора Дома ученых во Львове, 75-летнего Романа Залиско.

“Сашу госпитализировали. Прошу вас, прекратите. Умоляю”, – написал он.

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Публикация от Лесик (@lessyk_d)

Контекст:

Дом ученых во Львове недавно попал в скандал после того, как в 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в нем прошла вечеринка по случаю дня рождения Залиско. В разгар праздника ведущий мероприятия Владимир Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: “Блогерская голодная туса”.

Вечеринка вызвала широкий резонанс в соцсетях. Многие бренды, которые сотрудничали с присутствовавшими на мероприятии блогерами, разорвали с ними контракты.

29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также свои извинения 30 ноября обнародовала находившаяся в числе гостей на этом празднике украинский блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его “дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал”.

Сам Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит “испортить ему настроение”. Он подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

Позже Залиско принес свои извинения и сказал, что готов отвечать за свои поступки. Он также уточнил, что после скандала самые большие национальные бренды разорвали договоры с ним и отказались от дальнейшего сотрудничества.

3 декабря стало известно, что во время визита во Львовский городской совет внезапно скончался 75-летний директор Дома ученых во Львове Роман Славитыч. Как отмечает Zaxid.net, предварительная причина смерти – сердечный приступ.

Ведущий вечеринки Остапчук назвал новость о смерти Славитича “ужасной”.

Залиско, узнав о смерти директора Дома ученых, обнародовал в сети два ролика. “Он не выдержал того давления, которое происходило в его сторону в последние дни. Я прошу всех, кого это касается – пожалуйста, думайте о людях”, – обратился в первом видео к подписчикам блогер. Во втором видео он расплакался на камеру и заявил, что не является причиной смерти Славитыча. “Почему вы делаете из меня виноватого? Я не являюсь причиной смерти директора Дома ученых. Мои друзья здесь ни при чем. Почему вы пишете мне миллион комментариев, чтобы я умер. Мы возвращаемся в средневековье. Может, вы хотите меня сжечь? Что вы хотите еще от меня? Я очень сочувствую семье погибшего. Но это точно то, чего я не хотел”, – переходя на крик, заявил он.

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