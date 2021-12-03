 

Байден заявил о разработке мер для недопущения «агрессии России» против Украины

03.12.2021, 19:24, Новости дня
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Американская администрация намерена ввести ряд мер, которые не допустят возможную «агрессию России» в отношении Украины, сообщил глава Белого дома Джо Байден.

«Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что я рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для (Владимира) Путина очень-очень сложным то, чего опасаются люди», – цитирует Байдена РИА «Новости».

Ранее в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что ВСУ стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.



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