 

Мнение: Нельзя дискредитировать отношения с Россией

03.12.2021, 19:20, Разное
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Прокуратура Белоруссии заблокировала на территории страны помойку "Наш дом" в том числе и по причине того, что ресурс "дискредитировал отношения России и Белоруссии".

Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед на основании законов Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» и «О средствах массовой информации» вынес постановление об ограничении доступа к сайту организации «Международный Центр Гражданских Инициатив «Наш дом» «nash-dom.info» (г.Вильнюс).

Также данным постановлением установлен запрет на срок 6 месяцев на возобновление доступа к указанному интернет-ресурсу по заявлению его владельца.

Справочно. В частности, согласно п.п. 1.3 п.1 ст.38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, а также другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.

Генпрокуратура выявила названный интернет-ресурс в рамках мониторинга – на нем с 2020 года агрессивно и бездоказательно критиковались общественно-политическая ситуация в Беларуси и ее руководство.

На сайте организации систематически размещалась недостоверная либо умышленно искаженная информация. При этом выводы и заключения авторов большинства публикаций были изложены таким образом, чтобы сознательно повысить уровень напряженности и противостояния в обществе, создать атмосферу неприятия любых действий правоохранителей, возбудить вражду в отношении данной социальной группы.

Там же публиковались материалы, направленные на разжигание национальной вражды или розни в отношении граждан Российской Федерации и ее руководства. В отдельных статьях сознательно дискредитировались взаимоотношения Беларуси и России.

Для исполнения постановление Генерального прокурора Республики Беларусь направлено в республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ».

https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/zashchita-sotsialnykh-prav-grazhdan/v-inykh-sferakh/narushili-zakonodatelstvo-o-protivodeystvii-ekstremizmu-i-smi-genprokuror-prinyal-reshenie-ob-ograni/ – цинк

Так сказать прицепом к арестам долбодятлов, глумившихся над погибшими десантниками. Но этим конечно ограничиваться не стоит, там еще убирать и убирать.

Помойку можно оценить вот здесь https://nash-dom.info/
Там среди партнеров значится министерство иностранных дел Литвы, а среди основных кампаний значится борьба за закрытие белорусской АЭС. Что по странному (нет) совпадению совпадает с линией Польши и Литвы.
Тут скорее вопрос, почему эта помойка вообще столько проработала и закрыта только сейчас. Видимо раньше многовекторность мешала, а сейчас уже смысла терпеть ее нет и весь этот мусор отравляют по месту упокоения.

Источник: Colonel Cassad



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