В Соединенных Штатах разработан мягкий электрод для мощных батарей

Электроды из мягкого материала, как подтаявшее мороженое, предлагают использовать ученые из Массачусетского технологического института (США). По мнению разработчиков, он позволит создавать батареи любой мощности как для портативных устройств, так и для крупных энергетических систем.

Эксперты напоминают, что давно в научных кругах рассматривается возможность использования жидкостного аккумулятора. В нем две жидкости, разделенные специальной мембраной, могут накапливать большое количество энергии.

В данном случае речь идет о желеобразном материале, который использовать удобнее. Отметим, что на основе такого материала можно создавать огромные аккумуляторы для хранения энергии, выработанной, например, солнечными электростанциями.