 

В Соединенных Штатах разработан мягкий электрод для мощных батарей

03.12.2021, 19:16, Новости дня
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Электроды из мягкого материала, как подтаявшее мороженое, предлагают использовать ученые из Массачусетского технологического института (США). По мнению разработчиков, он позволит создавать батареи любой мощности как для портативных устройств, так и для крупных энергетических систем.

Эксперты напоминают, что давно в научных кругах рассматривается возможность использования жидкостного аккумулятора. В нем две жидкости, разделенные специальной мембраной, могут накапливать большое количество энергии.

В данном случае речь идет о желеобразном материале, который использовать удобнее. Отметим, что на основе такого материала можно создавать огромные аккумуляторы для хранения энергии, выработанной, например, солнечными электростанциями.



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