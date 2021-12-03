 

Китайский Huawei представил в РФ детские смарт-часы Watch Kids 4 Pro

03.12.2021, 19:16, Новости дня
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Как сообщают источники, данный наручный гаджет, предназначенный для детей, создан в соответствии с регламентами Евросоюза. Тем не менее китайский Huawei привез его в Россию и во время презентации представлял с упоминанием именно этого факта как главного конкурентного преимущества.

Напомним, что европейские нормы много внимания уделяют именно сохранению права детей на конфиденциальность. Однако все это немного противоречит основной идее детских умных часов, которые позволяют родителям в режиме реального времени следить за тем, чем заняты их чада, где они находятся и с кем общаются.

В модели Watch Kids 4 Pro установлен сенсорный экран с размером диагонали 1,41 дюйма. Разрешение картинки на нем – 320 на 360 пикселей.



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