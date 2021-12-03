Медики назвали самый пугающий симптом “Омикрона”

Медики рассказали о самом пугающем симптоме, который наблюдается при заражении штаммом коронавируса «Омикрон». По их словам, появление этой разновидности COVID-19 в РФ является вопросом времени.

Опасным симптомом «Омикрона» является пониженная температура. Также человек испытывает резкую слабость, наблюдаются сильные головные боли. При этом лихорадки, характерной для коронавирусной инфекции, нет. Низкая температура может быть связана с гормональными нарушениями, поражением гипоталамуса. Вероятно, задеваются процессы, протекающие в головном мозга. Опасность кроется в том, что нарушаются механизмы терморегуляции. В результате может усиливаться свертываемость крови, а это, в свою очередь, чревато тромбозами.

Если у пациента наблюдается не только сниженная температура, но и изменился вкус, запах, нарушен слух и цветовосприятие, то можно говорить о наличии проблем с ЦНС. Вся симптоматика говорит о неспецифических сосудистых поражениях мозга.

К слову, и при других штаммах COVID-19 наблюдалась снижение температуры. Однако подавляющее число пациентов все-таки в начале болезни жаловались на лихорадку.

Источник: www.osnmedia.ru