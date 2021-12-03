Стали известны подробности состояния Нины Ургант перед смертью

Нина Ургант, о смерти которой стало известно сегодня, страдала от болезни Паркинсона. Как оказалось, незадолго до смерти актриса мучилась от сильнейших болей.

Нине Ургант было 92 года, а в последнее время у нее сильно начала прогрессировать болезнь Паркинсона. Легендарная актриса на постоянной основе принимала таблетки, но ее состояние только ухудшалось. Из-за этой семейство решило, что ухаживать за ней должна сиделка, которая впоследствии даже отвечала на телефонные звонки.

Именно она и пояснила подробности последних дней жизни Нины Ургант. Часто актриса была не в себе, но иногда ситуация улучшалась. Из-за лечения таблетками она большую часть времени спала, просыпаясь лишь для приема пищи. Раньше актриса много читала, но заболевание лишило ее желания и возможности брать в руки книги. Если же актриса приходила в себя, то была вполне нормальной и адекватной.

Сын Нины Ургант постоянно был на связи с сиделкой, во многом помогал и ее внук. Они позаботились о том, чтобы их родственница ни в чем не нуждалась. Нина Ургант часто мечтала, что исследователи изобретут лекарство об болезни Паркинсона, и ее состояние улучшится, однако этого не произошло. В своем последнем интервью Нина Ургант рассказывала, что страдает от болей в костях, у нее отказывают ноги, именно из-за своего состояния она решила не появляться на публике, чтобы окружающие не видели ее беспомощной.

Источник: sobesednik.ru