 

Стали известны подробности состояния Нины Ургант перед смертью

03.12.2021, 19:00, Разное
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Нина Ургант, о смерти которой стало известно сегодня, страдала от болезни Паркинсона. Как оказалось, незадолго до смерти актриса мучилась от сильнейших болей.
Нине Ургант было 92 года, а в последнее время у нее сильно начала прогрессировать болезнь Паркинсона. Легендарная актриса на постоянной основе принимала таблетки, но ее состояние только ухудшалось. Из-за этой семейство решило, что ухаживать за ней должна сиделка, которая впоследствии даже отвечала на телефонные звонки.

Именно она и пояснила подробности последних дней жизни Нины Ургант. Часто актриса была не в себе, но иногда ситуация улучшалась. Из-за лечения таблетками она большую часть времени спала, просыпаясь лишь для приема пищи. Раньше актриса много читала, но заболевание лишило ее желания и возможности брать в руки книги. Если же актриса приходила в себя, то была вполне нормальной и адекватной.

Сын Нины Ургант постоянно был на связи с сиделкой, во многом помогал и ее внук. Они позаботились о том, чтобы их родственница ни в чем не нуждалась. Нина Ургант часто мечтала, что исследователи изобретут лекарство об болезни Паркинсона, и ее состояние улучшится, однако этого не произошло. В своем последнем интервью Нина Ургант рассказывала, что страдает от болей в костях, у нее отказывают ноги, именно из-за своего состояния она решила не появляться на публике, чтобы окружающие не видели ее беспомощной.

Источник: sobesednik.ru



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