 

Euronews – госсекретарь Блинкен предупредил, что «безрассудные действия» России не останутся без ответа

03.12.2021, 18:58, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ создаёт потенциал для «агрессивного сценария» вокруг Украины. По его словам, это вызвало большую обеспокоенность на недавнем саммите НАТО и Москва должна задуматься о последствиях, которые точно не отвечают российским интересам. Конфликт идёт вразрез с интересами всех сторон, подчеркнул глава американской дипломатии в интервью Euronews.

Ситуация вокруг Украины стала главным — и, пожалуй, самым сложным вопросом на переговорах в Стокгольме главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. 40-минутная встреча, которую Сергей Лавров видел как «поиск баланса» в позициях Москвы и Вашингтона, завершилась напряжённой пресс-конференцией.

На ней многим стало ясно, что баланс пока не найден. В интервью телеканалу Euronews Энтони Блинкен отметил:

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Мы не знаем намерений президента Путина, не знаем, принял ли он решение предпринимать новые агрессивные шаги против Украины. Но мы точно уверены в том, что президент создаёт для этого условия — причём в очень сжатые, кратчайшие сроки. И это крайне тревожно, причём не только для нас. До приезда сюда, на встречу в ОБСЕ, я был на саммите стран НАТО. Так вот, там эта обеспокоенность очень чувствуется. 

Для РФ самое важное — понять, что действия имеют последствия. И эти последствия реальны. Они не отвечают российским интересам, конфликт идёт вразрез с интересами всех сторон. 

Президент Байден, общаясь с президентом Путиным в Женеве несколько месяцев назад, отметил: мы в США предпочитаем иметь стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Если РФ снова начнёт агрессивные действия в отношении Украины, это станет прямой противоположностью стабильным и предсказуемым отношениям. 

Не думаю, что для кого-то это хороший вариант. Президент Байден также ясно дал понять: если РФ решит действовать безрассудно, мы ответим.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2021 года.

 



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