Штамм коронавируса “Омикрон” обнаружили в 38 странах мира – ВОЗ

“У нас есть информация, что “Омикрон” обнаружен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ”, – сказала она.

В то же время, по ее словам, в мире все еще доминирует штамм “Дельта”, и “это важно имет в виду”.

Эксперт отметила, что поступали сообщения о легком течении заболевания у инфицированных “Омикроном”, но пока рано делать выводы и нужно получить больше информации об этом штамме коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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