 

На основе отрицательного ПЦР-теста из лаборатории “Новая диагностика” можно сгенерировать COVID-сертификат в “Дії”

03.12.2021, 18:56, Новости дня
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Как создать COVID-сертификат?

Авторизируйтесь в “Дії” удобным способом или установите его из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app.
 
На главном экране нажмите “Добавить COVID-сертификат” или в услугах выберите “COVID-сертификат” и нажмите “Начать”.
 
Среди типов сертификатов выберите “COVID-сертификат на основании ПЦР-теста”.
 
Согласуйте передачу медицинских данных и нажмите “Получить сертификат”, без этой информации сертификат не появится в приложении.

После этого сертификат станет рядом с другими цифровыми документами. Данные защищены и автоматически подтянутся. Процесс займет несколько минут. Все быстро и удобно.

Важно! Чтобы избежать очередей, запишитесь на ПЦР-тестирование через горячую линию 0-800-312-112 (круглосуточно, звонки в пределах Украины безвозмездны).

Отделения лаборатории “Новая диагностика” круглосуточны и доступны в городах: Киев, Белая Церковь, Вишневое, Винница, Днепр, Житомир, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон и Яремче.

Адреса отделений и график работы уточняйте по телефону 0-800-312-112 (круглосуточно, звонки по Украине бесплатно) или смотрите на сайте.

Лицензия Министерства здравоохранения Украины №АЭ-638144 от 20.02.2015.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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