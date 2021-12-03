 

В России украинского политзаключенного Марченко признали “склонным к суициду”, это метод давления – Денисова

03.12.2021, 18:56, Новости дня
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“Украинскому политзаключенному Александру Марченко, которого в России незаконно приговорили к 10 годам лишения свободы за якобы “шпионаж”, назначили статус “склонный к суициду”. […] Установление такого “статуса” является методом давления на Александра Марченко, ведь психологическая экспертиза ему не проводилась, консультации врача-психиатра не предоставлялись”, – написала омбудсмен.

Она считает, что “российские тюремщики могут манипулировать статусом склонного к суициду, усилив условия содержания Александра”.

О том, что в личное дело Марченко внесли отметку о “склонности к суициду”, стало известно из материалов Верховного суда РФ, где обжаловался приговор украинцу, рассказала Денисова.

Она отметила, что Марченко был незаконно этапирован из Москвы в Улан-Удэ (Бурятия).

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/441622507319027

Контекст:

Марченко захватили в декабре 2018 года во время его поездки в оккупированный Донецк. Позже представители террористической “ДНР” передали его ФСБ России. Украинца обвинили сначала в контрабанде оружия, а потом – в шпионаже.

В конце ноября 2020 года стало известно, что Марченко в России приговорили к 10 годам лишения свободы. В апреле 2021 года апелляционный суд подтвердил приговор. Кассацию на приговор отклонили 16 ноября.

Марченко своей вины не признает. Правозащитный центр “Мемориал” признал украинца политзаключенным. Посольство США в Украине призывало Россию освободить его как приговоренного по сфабрикованным обвинениям.

В мае Денисова сообщала, что состояние здоровья Марченко ухудшается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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