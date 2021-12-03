Суд взял под стражу водителя, который сбил под Харьковом двух пешеходов

41-летнего водителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Мужчина свою вину не признает.

“Я ехал в направлении Харькова, погода была плохой, начинался дождь, было темно, это было около 17.00. Когда ехал к месту, где произошло ДТП, я не видел знака пешеходного перехода из-за дождя, темноты и транспорта, который двигался навстречу. Неожиданно с моей стороны появился пешеход, когда они начали движение, я не видел, у меня не было времени среагировать”, – рассказал водитель.

По его словам, он пытался тормозить, но не смог избежать столкновения.

“Я ехал около 100 км/ч, это было не в населенном пункте, а на трассе, считаю, что скорость была безопасной. Я совершил наезд на пешеходов, готов помогать их семьям”, – отметил мужчина.

Контекст:

1 декабря возле остановки “Водяное” в городе Люботин произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений 56-летняя женщина скончалась на месте, позже в больнице умерла 21-летняя женщина.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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