Противники QR-кодов всю субботу не будут посещать туалет в знак протеста против произвола правительства

В течение всей субботы, 4 декабря, граждане, протестующие против закона о QR-кодах, будут воздерживаться от мочеиспускания и дефекации, чтобы показать российскому правительству решимость в отстаивании своих прав.

Всероссийская акция протеста антипрививочников будет проходить во всех регионах страны с 8 утра до полуночи по местному времени. Каждый, кто намерен участвовать в протесте, должен вывесить в окне своей квартиры плакат с перечёркнутым унитазом и QR-кодом. В течение 16 часов протестующие не должны посещать туалет, мыть руки и посуду. Запрещается даже мыть детей, которые не удержали в себе отходы жизнедеятельности.

«Принципиально важно не пользоваться не только туалетом, но и ванной, и раковиной на кухне. Расход воды фиксируется коммунальщиками, президент увидит, насколько упадёт этот показатель во время нашей акции. А когда в полночь мы все пойдём в туалет, он увидит девятый вал! И поймут, как нас много, и как сильна нша воля!» – сообщила координатор акции Галина Червонская.

Главный хирург Минздрава России, академик Амиран Ревишвили предостерёг участников протеста от длительного удерживания каловых масс в кишечнике. По его мнению, это может привести к тяжёлым осложнениям. Его поддержал главный уролог страны, профессор Дмитрий Пушкарь. Он считает, что переполнение мочевого пузыря может привести к его разрыву. Однако слова врачей не убедили антипрививочников.

Первыми акцию начнут QR-скептики Камчатки в 23 часа по московскому времени.

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