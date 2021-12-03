Бикси станет самой модной стрижкой зимы 2022: как выглядит и кому подойдет гибрид боба и пикси

Самой модной стрижкой зимы 2022, по мнению специалистов, станет бикси – гибрид боба и пикси. Стрижка берет свое начало в 90-х, когда легкий обьем, максимально короткие пряди и слегка взъерошенный вид были на пике популярности. Сейчас новый тренд уверенно покоряет все новые вершины в разных странах.

Бикси в моде

Стрижка сочетает в себе две техники создания, за счет чего можно добиться красивого эффекта естественного объема и пышности. Затылок стрижется в технике боба, а пряди по бокам и спереди – в технике пикси. Результат выглядит потрясающе и идеально подходит даже обладательницам тонких и лишенных объема прядей.

Мировые знаменитости еще в далекие 90-е выбирали такой формат стрижки и создавали себе образ эффектной и смелой женщины, которая не боится экспериментов. Но если сравнивать со старыми вариантами новую тенденцию, то можно найти ряд отличий. Современная бикси выглядит иначе и при этом полностью естественна.

Выбор со смыслом

Прическа, состоящая из двух техник, несет в себе глубокий смысл. Она появилась как реакция на тренды с длинными волосами. Не все женщины могут носить такие прически, поэтому выбирают короткие стрижки. С такими волосами также можно выглядеть эффектно и чувствовать себя максимально уверенно.

Если раньше стрижка выглядела очень разной за счет неравномерного смешивания техник и структурированности, то сейчас это более естественный и натуральный вариант, который органично подчеркивает образ и при этом делает акцент на внешности, максимально открывая лицо.

Раньше вызов модным трендам делали в основном знаметисти, сейчас же быть смелой и максимально уверенной в себе может каждая женщина.

Стрижка хорошо подходит для немного вьющихся и непослушных волос средней длины, даже если пряди пористые, они отлично впишутся в модный образ.

В бикси можно играть с челкой, укладывая пряди таким образом, чтобы создавать новый интересный стиль. Если нужно сделать акцент на лице, то от челки можно отказаться или же сделать ее в виде боковых прядей. Ровная густая челка отлично скрывает круглое лицо и делает его вытянутым и более кукольным с акцентом на выразительных губах и глазах.

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Преимущества стрижки

Такая прическа визуально делает волосы гуще и это плюс для обладательниц тонких прядей. За счет ровного среза получается подчеркнуть плотность полотна волос и сделать на этом акцент.

Можно сделать косой срез и тем самым спрятать поплывший овал, визуально омолодив образ. В сочетании с челкой это отличный выбор для возрастных женщин.

Бикси не требует регулярной укладки с использованием стайлинговых средств, достаточно немного пенки или мусса, чтобы волосы выглядели очень красиво и эффектно. Пряди могут укладываться по-разному, ведь равномерное сочетание коротких и длинных волос дает и естественную пышность и нормальный объем. Такая стрижка отлично подойдет для тех, кто не любит тратить много времени и сил на укладку и хочет просто красивые волосы.

Экспериментируя с бикси, можно воплощать в жизнь разные идеи стильных причесок и создавать интересные образы.