Министр культуры Грузии защитила от булинга выступающего в ЦСКА грузина

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03.12.2021, 18:30, Новости дня
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Министр культуры и спорта Грузии Теа Цулукиани назвала «неприемлемыми» упреки в адрес грузинского баскетболиста Торнике Шенгелия, который в прошлом году перешел из «Басконии» в ЦСКА, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая в пятницу в парламенте Грузии, она сказала, что нельзя подвергать булингу грузинских спортсменов, которые выступают в других странах.

«Лучший пример – Торнике Шенгелия. Ему пришлось незаслуженно вынести много оскорблений, когда решил выступать под российским флагом. Но он перешел на условиях выступлений за сборную Грузию», – отметила министр.

По словам Теи Цулукиани, «Торнике Шенгелия по первому же призыву прибыл в сборную и в недавнем матче против Украины (отборочный цикл чемпионата мира, Грузия победила 88:83) вместе с партнерами выиграл очень важную встречу».

В прошлом году президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с гневным заявлением в адрес капитана сборной страны по баскетболу Торнике Шенгелия, который перешел из «Басконии» в ЦСКА. Зурабишвили назвала это «неприемлемым» и «вызывающим сожаление». Сам баскетболист тогда призвал не сомневаться в его патриотизме и любви к родине.



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