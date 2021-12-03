 

Число волонтеров в РФ с 2013 года выросло в пять раз

03.12.2021, 18:30, Новости дня
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«Для людей зачастую важнее моральное понимание, что ты не один – есть люди, которые тебе помогут. Это важнее денег», – сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

«Почти 10 тыс. компаний приняли участие в акции #МЫВМЕСТЕ, более 6,5 млн человек получили помощь. Значение в этом имела не только материальная сторона», – приводятся слова Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый замглавы администрации президента отметил, что в 2013 году волонтерство охватывало только 3% процента населения, а уже сегодня этот показатель преодолел 15%. Кроме того, по его словам, в период пандемии некоммерческие организации и бизнес показали себя полноценными партнерами для государства и общества.

«Социальная ответственность бизнеса формирует соответствующую атмосферу и ценности, сказывается на результате компании, удовлетворенности людей, ощущении счастья и комфорта. Работа по проектам социальной ответственности очень важна для людей, страны, не менее важна для самих компаний», – считает Кириенко.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проводится 2-5 декабря в ЦВЗ «Манеж» и приурочен ко Дню добровольца. Мероприятие объединяет волонтеров из более чем 40 стран.



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