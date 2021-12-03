 

Компания Seagate представила жесткие диски емкостью 20 Тб

03.12.2021, 18:22, Новости дня
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В компании Seagate состоялась презентация новых моделей жестких дисков Exos X20 и IronWolf Pro. По словам разработчика, оба накопителя выходят с объемом до 20 Тб. А эксперты отмечают, что более емких дисков на мировом рынке пока нет.

Впрочем, есть аналогичные устройства. Это две модели накопителей, ранее выпущенных в компании Western Digital. У них объем также составляет 20 Тб. Однако это все, что можно найти сегодня на глобальном рынке с такими высокими показателями.

Кроме того, аналитики отмечают большую разницу в скорости передачи информации между накопителями разных моделей и рабочую нагрузку, показатель которой может быть почти вдвое большим или меньшим. В режиме ожидания новые накопители потребляют всего 1 Вт энергии.



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