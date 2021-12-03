 

Постоянные подзарядки не вредят современным аккумуляторам

03.12.2021, 18:22, Новости дня
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Как ни странно, большинство россиян до сих пор не понимают, какой режим эксплуатации современных литий-ионных батарей является самым оптимальным. Многие почему-то считают, что им необходима почти полная разрядка с последующей стопроцентной зарядкой.

Эксперт Сергей Половников, являющийся руководителем агентства Content Review, называет такое убеждение одним их тех многочисленных мифов, которые засели в головах людей и портят им жизнь.

На самом деле, литий-ионные аккумуляторы, установленные как в обычных смартфонах, так и в планшетах или ноутбуках, нормально чувствуют себя даже в том случае, если их уровень заряда постоянно поддерживается на максимумах. Если их заряжать по несколько процентов при каждом удобном случае, ресурс батарей не снижается.



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