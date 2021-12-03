Вирусолог Тимаков назвал людей, которые могут заразиться “Омикроном”

Вирусолог Евгений Тимаков рассказал, какие люди входят в группу риска относительно заражения новым штаммом коронавируса «Омикроном». По его словам, уязвимыми перед соответствующей мутацией являются пациенты с сильным иммунодефицитом.

В начале пандемии COVID-19 дети очень редко болели коронавирусом. Однако потом эту тенденцию переломил штамм «Дельта». В результате стало известно, что болезнь может подхватить любой человек, независимо от возраста. Теперь COVID-19 не обходит стороной ни одну возрастную категорию. Наряду со взрослыми болеют и дети. Однако пока медики не установили, что последние переносят инфекцию тяжелее.

По словам Тимакова, исследователи еще до конца не разобрались, как проявляет себя «Омикрон». Этот штамм был выявлен относительно недавно. В группе риска могут находиться все граждане, поскольку имеется очень много особенностей, приводящих к тяжелому протеканию патологии. Существует и фактор вирусной нагрузки, а также длительного контактирования с носителем инфекции. Значение имеет и ослабленный иммунитет наряду с хроническими болезнями.

Иммунитет, приобретенный в результате перенесенного коронавируса, не гарантирует, что человек не заразится второй раз. Статистика показывает, что повторно люди болеют более тяжело. В связи с этим единственно правильным решением является вакцинация.

Источник: nation-news.ru