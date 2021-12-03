Мамедов: Без присоединения к Римскому статуту Украина не сможет пользоваться универсальной юрисдикцией для наказания за преступления в Крыму и ОРДЛО

Что может дать Украине универсальная юрисдикция на примере приговора игиловцу, вынесенного немецким судом.

На этой неделе суд немецкого города Франкфурт приговорил иракского участника “Исламского государства” Таха Аль-Джумаили к пожизненному заключению.

Суд признал его виновным в геноциде против езидского меньшинства Ирака, а также в совершении преступления против человечности, военного преступления и в торговле людьми. Суд обвинил игиловца в смерти пятилетней девочки, которую тот в 2015 году купил вместе с ее матерью как рабынь. В частности суд установил, что мать получила тяжелые ожоги, потому что должна была стоять на улице в 50-градусную жару, в то время как ее дочь была привязана к окну и умерла от жажды.

Мужчину арестовали в Греции в 2019 году, экстрадировали в Германию и обвинили на основании международного принципа универсальной юрисдикции. Месяц назад его жену осудили на 10 лет заключения за то, что она ничего не сделала для спасения девочки.

Процесс над супругами Аль-Джумаили – наглядная иллюстрация того, как работает универсальная юрисдикция. Благодаря ей Украина и мировое сообщество могут и должны преследовать лиц, совершивших тяжкие преступления во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированном востоке Украины.

Универсальная юрисдикция – это один из видов экстерриториальной уголовной юрисдикции. Государства, поддерживающие универсальную юрисдикцию, имеют право и обязанность расследовать тяжкие преступления независимо от того, на территории какой страны указанные преступления были совершены, а также – право и обязанность осуждать виновников этих преступлений.

Универсальная юрисдикция касается особо тяжких преступлений, определенных Римским статутом Международного уголовного суда. Это преступления против человечности, военные преступления, геноцид и преступления агрессии.

Механизм универсальной юрисдикции действует в нескольких странах Европы и Соединенных Штатах, хотя в каждой из этих стран – свои требования и ограничения относительно применения указанного механизма. Самым известным является дело чилийского диктатора Пиночета, арестованного в Великобритании по запросу Испании в связи с обвинениями в совершении геноцида и пыток в Республике Чили. Еще один яркий пример – дело Чаки Тейлора (сына бывшего либерийского президента Чарльза Тейлора), которого американский суд осудил за преступление в применении пыток.

Механизм универсальной юрисдикции может быть полезным, когда у страны нет возможности задержать подозреваемого на своей территории и обеспечить над ним судебный процесс. То есть если вина обвиняемого в деле тюрьмы “Изоляция” Евгения Бражникова неопровержимо доказана, то в случае его бегства, например, во Францию, была бы возможность арестовать Бражникова во Франции и осудить его французским судом.

Так же универсальная юрисдикция дала бы возможность Украине предоставить правовую защиту беженцам – гражданам стран, в которых те становились жертвами международных преступлений. В частности это касается беженцев из Беларуси, которых незаконно удерживали под стражей, пытали и тому подобное.

Привлечение к ответственности через механизм универсальной юрисдикции происходит в судебном порядке третьей страной, то есть не той, где было совершенно преступление. Следовательно, государство, заинтересованное в привлечении подозреваемого лица к ответственности на территории третьей страны, должно предоставить качественные убедительные доказательства с соблюдением соответствующих правовых стандартов как международного права, так и национальной юрисдикции той страны, где будет проходить рассмотрение дела. Сейчас украинская правовая система еще не соответствует таким стандартам ни в материальном, ни в процессуальном аспектах.

Шагом к приближению к этим стандартам является законопроект №2689. Он уже принят Верховной Радой и ждет подписи президента Украины. Необходимы также существенные изменения в Уголовный процессуальный кодекс. В частности, в действующем УПК не ограничены сроки судебного разбирательства, сложная процедура объявления о подозрении подозреваемым на оккупированных территориях или в стране-агрессоре, не прописаны механизмы восстановления материалов уголовных производств с временно оккупированных территорий, значительно ограничен срок досудебного следствия.

Ратификация Римского статута – финальный шаг во внедрении государством механизма универсальной юрисдикции. Наиболее полно воспользоваться этим принципом Украина сможет после того, как присоединится к Римскому статуту Международного уголовного суда и внесет соответствующие изменения в свое внутреннее уголовное законодательство.

Международный уголовный суд является механизмом международного правосудия. В его состав входят 123 страны, ратифицировавшие Римский статут Международного уголовного суда. Римский статут определяет полномочия МУС. Статут предоставляет международный статус четырем видам преступлений: геноциду, преступлениям против человечности, военным преступлениям и преступлению агрессии. Это означает, что для преследования за такие преступления не существует границ. Если подозреваемый в совершении одного из таких преступлений на территории третьей страны оказывается в государстве – участнице Римского статута, власть этого государства арестовывает и судит его. Цель Римского статута – лишить таких преступников убежища где бы то ни было в мире и сделать невозможным избежание ответственности. Кстати, на будущей неделе будет проходить Ассамблея стран – участниц Международного уголовного суда.

Украина – одна из 72 стран, не ратифицировавших Римский статут, а следовательно, не является участником МУС. Но в 2015 году наш парламент принял декларацию о сотрудничестве и, в соответствии со статьей 12(3) Римского статута, МУС имеет временную юрисдикцию на территории Украины. С того же 2015 года ситуация в Крыму и на востоке Украины была предметом предварительного изучения Офисом прокурора МУС. Тот проводил оценку наличия разумных оснований считать, что на территории Украины совершались преступления в понимании Римского статута.

В конце прошлого года Офис прокурора МУС заявил о закрытии предварительного изучения, поскольку сделал вывод, что такие основания есть. И должен был подать запрос в досудебную палату для получения разрешения на открытие полноценного расследования ситуации в Украине. Но Офис прокурора МУС пока на неопределенный срок ситуацию заморозил. Это связано с ограниченной ресурсной способностью Суда.

Украина как не участница Римского статута ограничена в возможности защищать своих граждан с помощью международной системы правосудия. Следовательно, есть над чем работать.

Источник: ZN.UA

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