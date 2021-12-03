Meta запустила новый сервис для защиты от порномести

Сервис компания разработала вместе с организацией Revenge Porn Helpline, занимающейся помощью пострадавшим от порномести. Принцип его работы следующий: пользователь выбирает на своем устройстве обнаженные снимки, после чего StopNCII.org преобразует их в уникальный хеш-код и передает компаниям, которые участвуют в программе.

Те, в свою очередь, будут искать совпадения с хешем на своих сайтах, а затем – удалять их. Доступа к самим изображениям у компаний не будет – при создании хеша они будут сканироваться непосредственно с устройства пользователя и не загружаться на серверы.

Уточняется, что сервис поможет лишь в случае публикации неотредактированных фотографий.

Контекст:

Facebook в 2017 году запускала программу борьбы с порноместью в Австралии. Тогда пользователи получили возможность пересылать интимные фотографии, которые могли быть использованы в качестве порномести, самим себе. При этом перед преобразованием в хеш-код их могли видеть модераторы, сообщал ABC.

В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание “метавселенной” – нового этапа “взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность”. В компании считают, что “метавселенная” может помочь “открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям”.

17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной “метавселенной”.

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