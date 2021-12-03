“Красотища неземная”, “Суперсекси”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару показала фигуру в пяти платьях

На снимках 35-летняя актриса позирует перед зеркалом, лежа на диване и с телефоном в руке.

“Давай сыграем в любовь? Какое платье мое любимое? Недостаточно раз произнесла слово “любовь”, да?” – подписала она публикацию.

“Красотища неземная”, – написал vbear_kalantaj.

“Какая хрупкая принцесса”, – отметила marchuk_style.

“Ты – суперсекси”, – прокомментировал фото пользователь andreevoleg355.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

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