Нардеп Качура обратился к СБУ, миграционной службе и пограничникам по поводу двойного гражданства Арахамии и Рудик

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03.12.2021, 18:02, Новости дня
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“Я как юрист принял решение зарегистрировать депутатский запрос, касающийся главы нашей фракции Давида Арахамии. Некторые Telegram-каналы публиковали, что у него есть гражданство США, он это опровергал. И относительно Киры Рудик – на вопрос журналистов, есть ли у нее другое гражданство, она ответила, что родилась в Украине и является украинкой. Был тоже ряд публикаций, что у Рудик есть гражданство США. В частности, что она является владельцем бизнеса в США, налогоплательщиком”, – рассказал Качура.

Давид Арахамия опроверг наличие у него американского гражданства, комментируя запрос Качуры.

“Кроме меня есть еще 450 депутатов, которых надо проверить. Он прав, если была информация в СМИ – надо проверить. Когда они смогут проверить, а если не смогут, я выйду к вам на брифинг и покажу, что у меня нет никакого американского гражданства”, – подчеркнул Арахамия.

ВИДЕОВидео: LBTV / You Tube

ВИДЕОВидео: LBTV / You Tube
Контекст:

Согласно ст. 4 Конституции Украины, двойное гражданство в Украине запрещено.

13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций “Европейская солидарность” и “Батьківщина”. 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины”.

26 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины в двухмесячный срок проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО в частности предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта 2021 года Зеленский ввел решение СНБО в действие.

1 декабря 2021 года во время выступления на заседании парламента президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в Верховную Раду вносится законопроект, который позволит украинцам иметь не одно гражданство. “Я знаю, насколько важным для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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