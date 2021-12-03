Дело возбудили после стрельбы в центре Москвы

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03.12.2021, 17:36, Новости дня
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Уголовное дело заведено после стрельбы в центре столицы с участием водителя такси, сообщила прокуратура города.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура Москвы контролирует ход расследования» – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города после дорожного конфликта.

Источник в правоохранительных органах отмечал, что причиной конфликта, по предварительным данным, могла стать остановка водителя такси в ряду, предназначенном для движения.

Пострадавший в ходе конфликта со стрельбой в столице таксист, вероятно, был ранен в руку, у него пулевое ранение, рассказывали очевидцы. Также в Сети публиковали видео происшествия.



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