Дело возбудили после стрельбы в центре Москвы

Уголовное дело заведено после стрельбы в центре столицы с участием водителя такси, сообщила прокуратура города.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура Москвы контролирует ход расследования» – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города после дорожного конфликта.

Источник в правоохранительных органах отмечал, что причиной конфликта, по предварительным данным, могла стать остановка водителя такси в ряду, предназначенном для движения.

Пострадавший в ходе конфликта со стрельбой в столице таксист, вероятно, был ранен в руку, у него пулевое ранение, рассказывали очевидцы. Также в Сети публиковали видео происшествия.