 

В Казахстане намерены построить атомную станцию

03.12.2021, 17:36, Новости дня
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Республика Казахстан будет строить атомную электростанцию, сообщил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма «Казах. История золотого человека».

«Мы будем строить атомную станцию… Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании. Сейчас мы смотрим, где это сделать», – передает РИА «Новости» его слова.

Также бывший президент отметил, что необходимость строительства станции обусловлена будущим дефицитом электроэнергии в стране.

В 2018 году РФ и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. При этом Казахстан откладывал модернизацию Байконура для «Союза-5».

Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.



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