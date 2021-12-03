 

Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой до весны

03.12.2021, 17:36, Новости дня
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Тверской суд Москвы 3 декабря вынес решение продлить до 6 марта 2021 года срок ареста вице-президенту Сбербанка, бывшему замминистра просвещения Марине Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, сообщили в суде.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года», – сказали в суде, передает ТАСС.  

Ранее стало известно, что Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве с фиктивным трудоустройством знакомого сразу на четыре должности.

Следствие заявило, что Ракова на должности главы «Фонда новых форм развития образования» вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным и его сообщниками, а также с Артуром Стеценко. Все вместе они заключали фиктивные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

В следствии чего, Стеценко было выплачено в общей сложности 9 млн рублей зарплат и премий на должностях, которые он занимал лишь формально. 



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