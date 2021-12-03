 

TSMC запустила в тестовом режиме производство 3 нм

03.12.2021, 17:28, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, тайваньский производитель чипов TSMC запустил в тестовом режиме техпроцесс 3 нм. На сегодня это самая продвинутая технология в сфере производства процессоров, отмечают эксперты.

Однако на полную мощность и в штатном режиме данное производство начнет работать только к концу будущего года. Известно, что главными потребителями изделий 3 нм станут такие компании, как AMD, Qualcomm и Apple.

Задержка возникает потому, что есть еще некоторые технологические проблемы при создании самих чипов. Однако в TSMC надеются устранить их к указанному сроку. Далее компания нацелится на техпроцесс 2 нм, о котором еще год-полтора назад говорили как о настоящей фантастике.  



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