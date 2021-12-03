 

Лучшим смартфоном среднего класса признан iQOO Z5

03.12.2021, 17:28, Новости дня
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Независимые эксперты составили рейтинг лучших смартфонов средней ценовой категории. На первом месте среди них оказался iQOO Z5. Оценка проводилась по итогам продаж в ноябре текущего года.

Эксперты учитывали популярность гаджетов на рынке, их розничную цену и соответствие стоимости реальному качеству начинки. Упомянутая модель обошла конкурентов, в основном, за счет удачного сочетания компонентов.

Также эксперты отметили, что практически все смартфоны данной ценовой категории сейчас имеют в конструкции однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 778G. Следом за iQOO Z5 в рейтинге расположился OPPO K9s. На третьем месте – Xiaomi Mi 11 Lite. А Redmi Note 11 Pro+, о котором часто упоминают интернет-СМИ, оказался на десятом месте.



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