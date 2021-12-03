На рынок вышла новая система жидкостного охлаждения Siren GD240E

Состоялась презентация новой системы жидкостного охлаждения под названием Siren GD240E. Ее представила компания TeamGroup. Одним из внешних отличий стала яркая подсветка системы.

Система предназначена для эффективного охлаждения процессоров электронных устройств, пояснили разработчики. В перечень совместимых входят также чипсеты, созданные на основе процессоров Intel Alder Lake 12 поколения.

В системе использован алюминиевый радиатор толщиной 27 мм. Соотношение высоты и ширины – 276 на 120 мм. Размеры медного водоблока составляют 49 на 65,5 мм. Обдув воздухом обеспечивают два вентилятора диаметром по 120 мм каждый. За час они совместно могут прогнать до 134 кубометров воздуха.