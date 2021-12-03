 

СК возбудил дело после исчезновения полуострова на Земле Франца-Иосифа

03.12.2021, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Cледственный комитет возбудил дело по факту исчезновения полуострова на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

По данным следствия, предварительной причиной таяния снега стала хозяйственная деятельность человека, а именно нарушение правил эксплуатации заповедных территорий.

Cледственный комитет России возбудил дело по факту исчезновения полуострова на архипелаге Земля Франца-Иосифа– Из свидетельских показаний известно, что мыс Месяцева на протяжении трёх-пяти лет посещали лица, предположительно из Москвы, и устраивали в этих местах несанкционированную охоту и рыбалку. О чём свидетельствует найденная экспертами разделанная туша моржа. Также, по словам очевидцев, на полуострове были обнаружены следы мобильной бани и несколько стеклянных бутылок, – заявил официальный представитель ведомства.

Он добавил, что имеется информация о том, что Землю Франца-Иосифа посещали представители одной из парламентских партий. Название политической силы уточнят в ближайшее время. Когда информация подтвердится, может быть поставлен вопрос о лишении лиц, нарушивших природоохранное законодательство России, депутатских мандатов, а также отзыве в Минюсте регистрации у партии.

Сотрудники национального парка “Русская Арктика” во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева. Посреди него образовался пролив шириной три километра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / По многочисленным просьбам бизнеса в Москве рассмотрят возможность повторного введения QR-кодов

21.04 / Самый емкий аккумулятор: Huawei Mate 50 Pro получит 7000 мА•ч, Kirin 9000 и Harmony OS 2.0

22.12 / ЗОЖ с пеленок: 10 способов, как привить ребенку любовь к здоровой еде

03.07 / Дочь Анастасии Заворотнюк: “За эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась”

09.07 / Скандалы: Полицейского взяли на заказе

31.07 / Исследование: противозачаточные таблетки притупляют реакцию на стресс в юности

29.05 / Мнение: Число больниц в России, тариф на носилки и запрет ватных палочек

27.09 / Инопланетяне существуют? – НЛО и 36 внеземных цивилизаций

28.05 / Никита Джигурда рассказал об умении контролировать оргазм благодаря брату

08.06 / Дмитрий Гудков назначен губернатором Одесской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика