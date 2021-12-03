СК возбудил дело после исчезновения полуострова на Земле Франца-Иосифа

Cледственный комитет возбудил дело по факту исчезновения полуострова на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

По данным следствия, предварительной причиной таяния снега стала хозяйственная деятельность человека, а именно нарушение правил эксплуатации заповедных территорий.

– Из свидетельских показаний известно, что мыс Месяцева на протяжении трёх-пяти лет посещали лица, предположительно из Москвы, и устраивали в этих местах несанкционированную охоту и рыбалку. О чём свидетельствует найденная экспертами разделанная туша моржа. Также, по словам очевидцев, на полуострове были обнаружены следы мобильной бани и несколько стеклянных бутылок, – заявил официальный представитель ведомства.

Он добавил, что имеется информация о том, что Землю Франца-Иосифа посещали представители одной из парламентских партий. Название политической силы уточнят в ближайшее время. Когда информация подтвердится, может быть поставлен вопрос о лишении лиц, нарушивших природоохранное законодательство России, депутатских мандатов, а также отзыве в Минюсте регистрации у партии.

Сотрудники национального парка “Русская Арктика” во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева. Посреди него образовался пролив шириной три километра.

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