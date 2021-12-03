Законопроект о множественном гражданстве Рада рассмотрит, скорее всего, в 2022 году – глава профильного комитета

“Как главный комитет, мы его не можем рассматривать, пока нет заключения Главного научно-экспертного управления. Комитет уже обратился к ГНЭУ. Я предполагаю, что процентов на 90 мы его будем рассматривать уже в следующем году”, – сказал он.

Глава профильного комитета подчеркнул, что без вывода ГНЭУ не собирается выносить законопроект на заседание комитета.

Лубинец предполагает, что его комитет поддержит законопроект Зеленского, но “не уверен, что он так же быстро пройдет парламент”.

3 декабря первый вице-спикер Рады Александр Корниенко выразил мнение, что в первом чтении законопроект “можно попробовать проголосовать” в последнюю рабочую неделю этого года.

Контекст:

1 декабря во время выступления на заседании парламента Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.

2 декабря стало известно, что законопроект №6368 уже зарегистрирован в парламенте.

Сейчас законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране “существует единственное гражданство”. Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

13 декабря 2019 года Зеленский подавал в Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства после получения гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций “Европейская солидарность” и “Батьківщина”. 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины”.

26 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и СБУ проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта Зеленский ввел решение СНБО в действие.

—