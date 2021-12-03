“Девушка с персиками”, “Как же повезло ему”. Жена продюсера “ВИА Гры” Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте

Певица отметила, что в таком наряде посетила мероприятие, организованной редакцией российского журнала Vogue.

“Вчера после съемки поехала на гала-ужин. Насладилась мероприятием и комплиментами в свой адрес”, – написала она.

“Отличный образ. Девушка с персиками”, – написали фолловеры.

“Как же повезло ему”, – прокомментировали фото подписчики певицы.

“Невероятно женственный и сексуальный образ”, – отреагировали поклонники.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Песня “Не надо” вышла в 2003 году. Брежнева спела ее вместе с на тот момент участницами группы Надеждой Мейхер и Анной Седоковой.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары н

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