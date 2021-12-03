 

Лукашенко: Мы никогда не станем Украиной

03.12.2021, 17:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, Беларусь оказалась в центре “глобального противостояния, которое сейчас развернулось между Западом и Россией”. При этом он утверждает, что все стороны продолжают вести переговоры между собой.

“Вы не думайте, что вот мы воюем, воюем и нет никаких контактов, мы не видим, они нам не говорят ничего, мы не отвечаем. У нас есть каналы, по которым мы разговариваем”, – отметил Лукашенко.

Он сказал, что Запад перешел к жестким требованиям и ультиматумам.

“От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: “демократическим, перспективным, развитым” государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив”, – заявил Лукашенко.

Лукашенко 30 ноября в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о намерении посетить оккупированный Крым и сказал, что после “референдума” полуостров стал “де-юре российским”. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его заявление “потоком сознания” и обещал, что Украина будет “действовать по полной программе”, если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией.

1 декабря Лукашенко заявил, что будет делать все, чтобы Украина стала “нашей”. По его словам, если Украина будет вести себя “враждебно” по отношению к Российской Федерации, Беларусь станет на сторону РФ.

Контекст:

2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы “режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом”, а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси. 

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает “Немецкая волна”, оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий. 

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / France info – обязательная вакцинация в Москве уже привела к росту прививок

13.08 / В РФ нашли фрагменты яйца возрастом 125 млн лет

29.09 / Суд рассматривает вопрос о снятии обвинений с Майкла Флинна

06.07 / Казахстан первым в мире вернулся к жесткому карантину из-за коронавируса

17.12 / Рада приняла закон об “инвестиционных нянях”

26.04 / “Он говорил, что на его видео с другой женщиной я”, “Сегодня отношения стали лучше”. Ани Лорак высказалась о бывшем муже Мурате

06.10 / “Голос” и “Евросолидарность” в третий раз инициировали отстранение Стефанчука от пленарных заседаний

03.10 / Fox – санитарное ведомство США тратит миллиарды не на охрану здоровья населения, а на политику

25.11 / 95 процентов? – Россия поделилась новыми данными эффективности своей вакцины

01.12 / Дикусар о финале “Танцев со звездами”: Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика