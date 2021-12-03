Киевлянин устроил стрельбу из-за некачественного ремонта, ранен 24-летний мужчина – полиция

Стрельба произошла на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. Мужчины выясняли отношения из-за некачественно выполненного ремонта, отметили правоохранители.

“В ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой”, – рассказал следователь Святошинского управления полиции Петр Руденко.

Полицейские выяснили, что из револьвера “Флобер” стрелял киевлянин 1969 года рождения , его задержали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления.

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