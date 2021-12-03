Россию предупредили: не трогай Украину!

В Риге завершилась встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Несмотря на ажиотаж вокруг сосредоточения российских войск у украинской границы и предсказанном вторжении в Украину, главной темой состоявшейся во вторник и среду в Риге встречи министров иностранных дел стран НАТО была смена эпох — как в отношениях с Россией, так и в роли Альянса в мире.

Фото: Fatih Aktas / Anadolu Agency via Getty Images

Сначала немного истории. 15 лет назад, в ноябре 2006-го, в той же Риге собрались главы государств и правительств стран НАТО, и мы, журналисты, ждали, что на эту встречу заедет президент Владимир Путин, который в тот момент был где-то рядом: встречался с Лукашенко и другими лидерами СНГ в Минске.

Не заехал, а судя по намекам знакомых натовских чиновников и российских дипломатов при НАТО, этот экспромт вполне мог состояться. Пусть отношения между Россией и Альянсом были не «идиллическими», как в 90-х годах, когда, по сегодняшней оценке Путина, мы были «почти союзниками». Но все равно мир ощущался гораздо более безопасным, чем сегодня.

Может быть, рассуждали в нашей журналистской тусовке при НАТО, кольнул сам факт проведения саммита в Риге, столице бывшей советской республики. Ну в Праге или Будапеште — еще куда ни шло. А Рига — это выглядело слишком демонстративно.

Комментируя рижский саммит, тогдашний министр обороны Сергей Иванов заявил: «Мы в НАТО вступать не намерены. Нам это не нужно, и им не нужно. Мы самодостаточная страна. Не хотим брать на себя каких-то дополнительных обязательств».

С тех пор отношения между Россией и НАТО опустились до уровня холодной войны.

Почти вся их структура, построенная с начала 1990-х, развалилась, накопленный опыт контактов и взаимопонимания утрачен, риторика враждебна. Сегодня есть две главные причины, которыми стороны объясняют этот разлом, и они не совпадают: расширение НАТО на восток и переход Украины из сферы влияния Москвы в западный лагерь.

«Устное» обещание, якобы данное руководителям СССР не расширять НАТО на восток, ретранслируются в РФ из всех пропагандистских ящиков, не затрудняющих себя обращением к источникам. Такое обещание противоречило бы уставу НАТО, потому что Альянс не расширяют, а в него принимают суверенные государства по их собственной воле. Они имеют на это право по умолчанию, если выполнили установленные критерии и не получили «черных шаров» от действующих членов.

Под «обещаниями» Буша Горбачеву обычно имеют в виду договоренность 1990 года, что при объединении Германии военная инфраструктура НАТО не будет расширяться из ФРГ на территорию ГДР. Это касалось только Германии. Остальной «социалистический лагерь» состоял в еще не распущенном Варшавском договоре. Разговоров о вступлении этих стран в НАТО тогда не могло быть.

С этим (по небрежности или намеренно) в одну кучу смешивают переговоры между генсеком НАТО Соланой и главой МИД РФ Примаковым перед заключением Основополагающего акта Россия–НАТО 1997 года. Торг, за которым я внимательно следил из брюссельской штаб-квартиры Альянса, продолжался почти полтора года. РФ не удалось добиться юридически обязывающего запрета на размещение значительных вооруженных сил и военной инфраструктуры НАТО на территории тогда еще будущих новых членов Альянса. Запад ограничился политическим обязательством.

В ответ на мой вопрос, что помешало юридическому оформлению, Солана тогда ответил, что НАТО будет выполнять свои политические обязательства и уверен, что РФ выполнит свои и не сделает ничего плохого в отношении стран Альянса и собственных соседей. В то время партнерство развивалось по нарастающей. Будущие члены НАТО тем временем уже стояли на низком старте и нетерпеливо били копытом. Их можно было бы принять в ОДКБ, но они хотели в НАТО. Но это уже проблема не НАТО, а ОДКБ.

Страны бывшего Варшавского договора, а потом и Балтии вступали в НАТО, РФ выражала умеренное неудовольствие, но это не повлекло за собой обвала в отношениях с западным альянсом. Даже мюнхенская речь Путина 2007 года о вставании РФ с колен, даже военное вторжение РФ в Грузию в 2008 году не разрушили сотрудничества. Действительно спорное решение Альянса разместить элементы европейской ПРО в Польше и Румынии, о котором напомнил Путин в среду на встрече с дипломатами в Кремле, не вызвало в то время такой реакции Москвы. На саммите Россия–НАТО в Лиссабоне в 2010 году президенту Дмитрию Медведеву предложили участие в совместной ПРО и плюс «перезагрузку» отношений с НАТО. Наступило короткое потепление.

В 2014 году пришел действительный конец эпохи. На самом деле РФ недооценила решимость НАТО так жестко отреагировать на ее попытку помешать Украине выйти из российской зоны влияния и переориентироваться на Запад. Недооценила жесткости санкций после присоединения Крыма. Видимо, по привычке прошлого века сочла, что Запад пойдет в русле «Ялты».

Российское руководство до сих пор пытается делать вид, будто в 2014 году не произошло ничего такого, что могло бы спровоцировать нарушение блоком НАТО взятых в 1997 году политических обязательств.

Мол, проблема Украины не имеет к этому отношения, притянута за уши и вообще местная. Разберемся по-свойски, без посторонних. И вот Путин в минувшую среду объявляет о намерении вернуться в прошлый век, с зонами влияния и сговорами крупных держав за спинами малых. В диалоге с США и их союзниками РФ будет настаивать на конкретных договоренностях, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение «угрожающих» систем оружия в непосредственной близости от территории России, пообещал президент.

Малая страна, обеспечивая свою безопасность, хочет присоединиться к блоку стран-единомышленниц, а ей говорят: э, нет, вы слишком близко к Москве, в НАТО вам нельзя, только в ОДКБ или в ШОС. Некомфортно жить в мире, где политики (не генералы — у тех это техническая профессия) смотрят на соседей сквозь прицел, определяют жизнь своих народов подлетным временем, готовы использовать его с гарантией получить «ответку» и самим попасть в рай, чтобы остальное человечество «просто подохло». Нормальные люди все же хотят свободно жить на планете, которая им принадлежит.

Все было бы смешно, если б не было так грустно. Хотя на министерской встрече в Риге в центре медийного внимания была Украина, скопление российских войск на ее границе и далеко не безобидные чудачества диктатора Лукашенко, главной темой стало все же проставление последних точек в Стратегической концепции НАТО на следующее десятилетие и далее. Она в принципе согласована и будет принята на Мадридском саммите в марте.

Наступившая эпоха не очень радостна для Альянса по сравнению с прошедшей. Начнем с того, что в последнем аналогичном документе, принятом в 2010 году в Лиссабоне, говорилось, что «в евроатлантическом регионе царит мир», а НАТО и РФ — стратегические партнеры.

Сегодня, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя проект концепции, ситуация изменилась до неузнаваемости. Мы больше не можем воспринимать мир и безопасность как данность. Стратегическая концепция будет отражать новую ситуацию, когда на планете сосуществуют и тесно соприкасаются разные по характеру цивилизации. Она подтвердит единство условного Запада и его ценности. О том, как Европа и Северная Америка должны будут адаптироваться к новой среде и дальше держаться вместе вокруг НАТО, не будучи главными, кто определяет судьбу более конкурентного мира.

Новая стратегическая концепция будет учитывать новые реалии, включая «агрессивные действия России» и «более напористый Китай», новые и прорывные технологии и влияние изменения климата на безопасность.

Из поражения в Афганистане НАТО вынуждена была извлечь урок на будущее. Генсек Столтенберг заявил, что первоначально поставленная после 11 сентября 2001 года цель ликвидировать очаг террористической угрозы для Запада из Афганистана достигнута. Но в ходе ее достижения международное сообщество поставило более амбициозную цель — построить в Афганистане демократическое светское государство. НАТО этого не удалось, несмотря на большие жертвы и инвестиции. Альянс должен учесть этот урок в своих будущих внешних операциях. Навязать демократию невозможно. Только поддержать.

Йенс Столтенберг. Фото: EPA

В новой эпохе разные образы жизни вынуждены, как никогда ранее, переплетаться друг с другом благодаря новым технологиям, коммуникациям и глобализации. Авторитарные модели предлагают более быстрые темпы экономического и технологического развития, конкурируя с демократиями. В этом смысле у людей появился выбор: жить относительно безбедно в условиях автократии и вертикали десятилетиями несменяемой власти, теократической диктатуры — или личной свободы.

Налицо наращивание военной мощи Китая. У него уже второй в мире оборонный бюджет, скоро будет самый большой флот, самая большая экономика. КНР вкладывает все больше средств в передовой военный потенциал, включая современные системы вооружений, ракеты большой дальности, гиперзвуковые планирующие аппараты, и значительно расширяет ядерный арсенал. Все это важно для безопасности стран НАТО. В то же время альянс делает акцент на том, что КНР — не противник, а глобальная держава, которая важна для безопасности.

Эпоха системной конкуренции, считают в НАТО, характерна тем, что РФ и Китай подрывают международный порядок, основанный на правилах. Соотношение сил меняется. Демократия и свобода, проводником которых является западная цивилизация, находятся под сильным давлением.

Решающее значение имеют защита западных ценностей, усиление военной мощи НАТО, укрепление западных обществ. НАТО будет строиться как институциональное звено между Европой и Северной Америкой. Альянс был создан для защиты демократии, свободы и верховенства права. «Эти ценности определяют то, кто мы есть», — провозгласил глава НАТО, отметив, что они сейчас оспариваются не только извне, но и изнутри стран западного мира.

Авторитарные режимы оттесняют международный порядок, основанный на правилах, продвигают альтернативные модели управления, используют пропаганду и дезинформацию,

чтобы подорвать западные общества. Мировая демократия находится в упадке, падает доверие к демократическим институтам. Российский режим агрессивен за границей и деспотичен дома, констатировал Столтенберг.

НАТО выбирает тесное сотрудничество с государствами-единомышленниками по всему миру. Кроме Европы и Америки это партнеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.

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Несмотря на громкость прогнозов грядущего нападения РФ на Украину и иммигрантских провокаций Лукашенко, натовские министры уделили им весьма сдержанное внимание. Похоже, в НАТО считают вторжение маловероятным, но раздосадованы отсутствием прозрачности и непредсказуемостью действий России. Вообще, есть мнение, что концентрация российских войск вокруг Украины и активность Лукашенко были специально приурочены к рижской встрече натовских министров.

НАТО задействовала кризисный режим из-за концентрации и перемещения российских войск близ границы с Украиной. На встрече в Риге очень широкую поддержку получило предложение генсека Столтенберга не только усилить мониторинг ситуации, но и принять меры. Как сказал и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас, цель в том, чтобы составить общую картину ситуации и выработать возможную реакцию — например, санкции.

Немец повторил предупреждение генсека НАТО: «России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии». По словам Мааса, есть консенсус в том, что «нарушение территориальной целостности Украины будет иметь серьезные последствия — политические, но, безусловно, также и экономические». Военное вмешательство НАТО крайне маловероятно. Речь идет не о том, чтобы отправить войска сражаться на стороне Украины, а о том, чтобы повысить порог опасности для вторжения России.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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