Путин поручил регионам увеличить производство продуктов питания

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям обеспечить увеличение производства и повышение доступности основных продуктов питания на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объемов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке», – говорится в перечне поручений по итогам 13-го инвестиционного форума «Россия зовет!» на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что первый доклад по этому вопросу президент ждет до 25 декабря, далее – ежеквартально.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов России.

Ранее Путин заявил, что риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому надо действовать на опережение в решении проблемы инфляции.

Напомним, президент сообщал, что в РФ ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян. Путин обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.