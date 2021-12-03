 

В Раде заявили, что Зеленский может объявить мобилизацию без военного положения

03.12.2021, 16:42, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения в случае необходимости укрепления госграницы, сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Если нужно будет быстро мобилизовать какую-то группу конкретных профессий военных, чтобы усилить какие-то участки, границы, например, то для этого не нужно никаких военных сословий», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко объявил, что Зеленский собирается вести в стране военное положение с 1 декабря.

Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».

В СВР 22 ноября отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.



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