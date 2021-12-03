В Союзе кибатлетики рассказали о соревнованиях спортсменов, использующих биопротезы

В Москве 6 и 7 декабря пройдет чемпионат РФ по кибатлетике – первенство среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии и бионические протезы.

Участники будут на скорость проходить трассы с использованием бионических протезов рук и ног, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов, в которых часть функций мозга выполняет компьютер. Для каждой категории кибатлетов предусмотрена своя трасса с препятствиями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Поддержка проекта кибатлетика осуществляется по поручению Президента РФ о подготовке сборной РФ к чемпионату мира Cybathlon, который пройдет в Швейцарии в 2024 году. Соревнования организует союз «Кибатлетика» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Москвы. За их проведением можно будет следить онлайн — трансляцию покажут на официальной странице союза «Кибатлетика» в социальной сети «ВКонтакте», а также на портале союза.

Отборочные старты пройдут 6 декабря, а на следующий день намечены полуфиналы и финалы.

Кроме того, 7 декабря на площадке Чемпионатаа будет работать студия технологического нетворкинга Future.Lab. Именитые спортсмены, ученые, популяризаторы науки и представители органов власти обсудят, как инновации меняют повседневную жизнь. Подробная программа и регистрация доступны по ссылке.

«Соревнования среди россиян, использующих ассистивные устройства, «Кибатлетика» проводит уже пять лет. В прошлом году организация обеспечила участие национальной сборной в чемпионате мира Cybathlon 2020, где наши спортсмены заняли призовые места, – рассказал председатель правления союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк.

Развитие инновационных технологий принципиально меняет жизнь людей с особенностями здоровья. Некоторые из них испытывают новейшие разработки на себе, чтобы в будущем они стали доступны каждому, кто в них нуждается. Чемпионат РФ по кибатлетике – один из этапов этой работы», – добавил он.

Год назад российские кибатлеты приняли участие в международном чемпионате Cybathlon-2020 для спортсменов с особенностями здоровья, использующих кибернетические устройства. В них приняли участие 54 команды из 21 страны. По итогам состязаний российская сборная взяла серебро и бронзу в двух дисциплинах, еще в трех участники вошли в пятерку лучших спортсменов. Большинство разработок, используемых членами сборной России, созданы московскими компаниями.