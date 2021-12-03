Мнение: Летчик-истребитель

Командир летного звена 790-го авиаполка по недосмотру техников сбил самолет однополчан. Теперь Родина требует от него миллиард рублей и грозит посадить на 7 лет.

Военный суд Тверского гарнизона готовится к рассмотрению дела в отношении летчика 790-го авиаполка майора Василия Савельева. Майору грозит семь лет тюремного заключения и беспрецедентная по сумме компенсация ущерба — более миллиарда рублей. 22 сентября 2020 года во время учебного боя, пилотируя истребитель Су-35С, офицер сбил самолет однополчан. Боекомплект, который должен был быть пустым, по недосмотру оказался заряженным. И хотя экипажу сбитого самолета удалось спастись, летчику, не исключено, предстоит возместить Минобороны стоимость самолета и отсидеть за нарушение правил «фотострельбы».

Пока что суд вернул дело в прокуратуру — гособвинение решило объединить в одно производство дела в отношении Савельева и техников.

Корреспонденты «Новой» съездили в Тверскую область, чтобы рассказать историю офицера, который оказался перед родиной в неоплатном долгу.

Продолжение

Материалы к этому тексту собирал во время командировки в Тверскую область, где побывал на прошлой неделе. Поскольку надо было попасть и в суд в Твери, и в военный городок Хотилово, и в район падения разбившегося истребителя, поехал с фотокором на машине. За два дня намотал за рулем почти 800 км, но оно того стоило….

На снимке: в деревне Юсино, разговор с очевидцем, который видел, как был сбит истребитель Су-30М2 и куда рухнул.

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