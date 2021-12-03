Компания Google выпустит умные часы в 2022 году

Как сообщают авторитетные инсайдерские источники, американская компания Google намерена в будущем году представить собственную модель умных часов. Наручный гаджет выйдет на мировой рынок под брендом Pixel Watch.

В данный момент прототип умных часов фигурирует в технологических реестрах под кодовым названием Rohan.

Инсайдеры отмечают, что разработчик намерен выпустить смарт-часы с круглым циферблатом. Рамка станет почти незаметной. Гаджет получит полный набор стандартных функций, характерных для данного вида устройств. Это отслеживание показателей человеческого организма, шагомер и пр. А пока инженеры компании продолжают тестирование прототипа и устраняют выявленные в нем недостатки.